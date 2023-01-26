قررت فلسطين، مساء اليوم الخميس، وقف التنسيق الأمني مع الحكومة الإسرائيلية.

وأفادت مصادر صحية فلسطينية، اليوم الخميس، بارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء العملية الإسرائيلية في مخيم جينين إلى 9، وإصابة 13 آخرين، فيما دعت السلطة الفلسطينية إلى "تحرك دولي عاجل" بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم جنين.

عم الإضراب الشامل، اليوم الخميس، محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلى على مدينة جنين ومخيمها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" دعت إلى الإضراب الشامل، والتصعيد في كل بقعة ونقاط التماس، مع الاحتلال، والنفير العام لردع الاحتلال عن الاستمرار بالاستفراد في جنين ومخيمها.