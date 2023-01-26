القبضُ على مقيم بالرياض لعرضه وتروجيه مواد مخدرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي #عاجل

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية المصرية بمنطقة الرياض؛ لعرضه وترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مواد مخدرة، وضُبِطَ بحوزته (14.9) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، و(14,290) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و(3000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وسلاحان ناريان، و(41) طلقة حيَّة، ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.