نونو_سانتو يكشف كلمة السر في إيقاف خطورة #رونالدو

كشف البرتغالي نونو سانتو، مدرب الاتحاد، عما فعله لإيقاف النصر ومواطنه كريستيانو رونالدو، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس بالرياض، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، وانتهت بفوز العميد (3-1).

وقال سانتو، خلال المؤتمر الصحفي عقب المواجهة: "كنا نعي جيدا مدى صعوبة المباراة، حيث واجهنا خصما قويا في نصف نهائي مهم.. لكن كل هذه الضغوط تعاملنا معها بشكل جيد، وسيطرنا على النصر من خلال الضغط العالي".

وأضاف: "لم نسمح للنصر بفرص حقيقية في الشوط الأول، وسجلنا هدفين مستحقين، وتوقعنا ردة فعل نصراوية في الشوط الثاني.. فقدنا السيطرة على اللعب، لكننا بشكل عام أنهينا المباراة بشكل جيد على المستوى الدفاعي".

وواصل: "أعطينا الفريق قوة وطاقة من خلال التبديلات، وأهنئ اللاعبين والجماهير التي كانت على قدر المباراة.. وبدأنا الإعداد لنهائي السوبر السعودي من الآن، فاللاعبون الذين لعبوا مباراة اليوم لديهم الآن استشفاء، والذين لم يشاركوا لديهم تمرين".

وختم: "لا يمكنك أن تتجاهل حضور نجم كبير مثل كريستيانو رونالدو، لذا كمدرب لا بد أن أكون حذرًا معه، وقد حضرت اللاعبين جيدًا لإيقاف خطورته.. النهائيات لا تُلعب بل تُكسب، ومباراة كرة القدم مثل نزال الملاكمة.. طبيعي أن تهاجم تارة وتدافع تارة".