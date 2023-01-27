مدرب #النصر : رأسية #كريستيانو_رونالدو نقطة تحول في مواجهة #الاتحاد

هنأ الفرنسي رودي جارسيا مدرب فريق النصر، فريق الاتحاد بالتأهل للمباراة النهائية في كأس السوبر السعودي، بعد المباراة التي جمعتهما على ملعب الملك فهد الدولي، الخميس (3-1).

وقال جارسيا في تصريحات صحفية: "أهنئ الاتحاد على الفوز، قدموا شوطًا أول أفضل مننا بكثير، ونحن قدمنا شوط ثاني جيد، لكن للأسف لم نستطع تعديل النتيجة، والاتجاه نحو الركلات الترجيحية".

وأضاف: "من الأمور التي غيرت مجريات المباراة فرصة كريستيانو رونالدو الرأسية الضائعة في الشوط الأول".

وقبل هدف "العميد" الثاني، كاد كريستيانو رونالدو أن يسجل التعادل للنصر، برأسية قوية تصدى لها ببراعة الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي.. لتعود مرتدة عزز بها المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله تقدم اتحاد جدة.

وأشار مدرب النصر: "ليس لدينا فرق بين لاعب سعودي أو أجنبي، وعملنا بعض الأخطاء والاتحاد استغلها، وكان أكثر واقعية وأكثر جدية".

وأردف: "كونان عائد من الإصابة ولذلك لم أشركه أساسيًا، ونواف بوشل لاعب منضم حديثًا للفريق ولهذا السبب لم أشركه من البداية، صحيح لدينا حسرة من خسارة السوبر، لكن ما زلنا نتصدر جدول ترتيب الدوري حتى الآن".