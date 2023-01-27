بعد استشهاد 10 فلسطينيين.. طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مناطق في #غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدة مناطق في قطاع غزة.

وأطلقت طائرات الاحتلال أكثر من 12 صاروخاً على وسط قطاع غزة، مما تسبب في إلحاق أضرار في ممتلكات الفلسطينيين.

وقد استهدفت المقاومة الفلسطينية طائرات الاحتلال المغيرة بالمضادات الأرضية، ولم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة تلك الغارات.

في سياق متصل، أفادت مصادر فلسطينية أن رشقات من الصواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، وقد دوت فيها صفارات الإنذار.

ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة بعد ساعات من استشهاد عشرة فلسطينيين في الضفة الغربية، خلال عملية اقتحام واسعة لمدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.