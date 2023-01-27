شاهد.. أول #فيديو للمنزل الذي قُتل فيه المبتعث “#وليد_الغريبي” بولاية جورجيا #عاجل

نشرت قناة العربية تقريرا مصوراً من أمام المنزل الذي قتل داخله المبتعث "وليد الغريبي" بولاية جورجيا طعناً على يد امرأة أمريكية مدمنة بداعي السرقة.

وأوضحت " العربية" أن التحقيقات مازالت جارية في القضية، مشيرة إلى أن المبتعث الراحل قتل بالطابق الثالث في المنزل.

ونقلت عن صاحبة المنزل قولها: أن" المبتعث الراحل كان خلوق، وصديق رائع، وأن المتهمة كانت مستأجرة غرفة في المنزل لمدة 18 يوما ولم تكمل المدة."

وأضافت صاحبة المنزل قائلة: "اعتبرت صاحبة المنزل أن القاتلة كان لديها مشكلة مع وليد الغريبي، وطلبت أن ينقل على لسانها بأن وليد كان من أفضل الزبائن الذين تعاملت معهم".

وأشارت إلى أن الشرطة طلبت عدم اتباع المعلومات المتداولة حول هذه القضية لأنها غير صحيحة، وأن التحقيقات جارية، فيما لا تزال القاتلة هاربة.