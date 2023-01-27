اليوم.. #مجلس_الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث الغارات الإسرائيلية على “#جنين”

يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة بعد ظهر الجمعة لمناقشة الغارة الإسرائيلية في جنين التي استشهد فيها 10 فلسطينيين.

وسيكون هذا الاجتماع هو الثاني لمجلس الأمن لبحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ أن أدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمين الدستورية في حكومته اليمينية المتشددة أواخر الشهر الماضي.

على جانب آخر، أعربت رئاسة الاتحاد البرلماني العربي عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين في فلسطين مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وطالب في بيان رسمي لرئيس الاتحاد بدورته الحالية رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات والهجوم الإسرائيلي.