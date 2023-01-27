“لا يريد إلا الحرب”.. أول تعليق من “#الكرملين” الروسي على إعلان “#بايدن” إرسال أسلحة ومعدات لأوكرانيا

علق "الكرملين" الروسي على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال أسلحة ومعدات لأوكرانيا ، بأن بايدن لا يريد إنهاء الحرب بل ويريد استمرارها.

وقال "بايدن"، إنه قرر إرسال دبابات متطورة إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وأضاف في كلمة له، أنه اتخذ قرارًا بإرسال 31 دبابة أبرامز لأوكرانيا لتعزيز قدرة القوات الأوكرانية على القتال في الجبهات، كما سترسل بولندا مدرعات مصفحة وهولندا ستزود الجيش الأوكراني بأنظمة دفاعية.

وأوضح "بايدن" أن الإدارة الأمريكية وأوروبا على توافق بشأن دعم أوكرانيا لمواجهة روسيا، لافتًا إلى أنه بالتعاون مع الحلفاء سيتم إرسال 3000 مدرعة وذخائر لأوكرانيا.