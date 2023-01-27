الكرملين: مفتاح إنهاء #الحرب_الروسية_الأوكرانية في يد #أمريكا

قال الكرملين، اليوم الجمعة: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يملك مفتاح إنهاء الصراع في أوكرانيا عن طريق توجيه كييف، لكن واشنطن لا ترغب حتى الآن في استخدامه.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن مفتاح نظام كييف بيد واشنطن إلى حد كبير، مضيفًا: "نرى الآن أن القائد الحالي للبيت الأبيض لا يريد استخدام هذا المفتاح، فهو على العكس من ذلك يختار مسار ضخ المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا".

وتتهم موسكو واشنطن بإعطاء أوامر لأوكرانيا وإطالة أمد الصراع من خلال تزويد كييف بالأسلحة.

وتقول الولايات المتحدة: إن روسيا شنت حربا وحشية باختيارها ويمكن أن تنهيها بسحب قواتها.

وبلغ التوتر بين الجانبين مستويات غير مسبوقة على مدار العام الماضي، وأعلنت الولايات المتحدة هذا الأسبوع أنها سترسل إلى أوكرانيا 31 دبابة متطورة من طراز إم1 أبرامز بقيمة 400 مليون دولار في غضون أشهر.