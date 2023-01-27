الطاقة_الذرية تضغط لإقامة منطقة آمنة حول #محطة_زابوريجيا

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددا دعوتها لإقامة منطقة آمنة، حول محطة "زابوريجيا" النووية الأوكرانية.

وقال رئيس الوكالة، رافاييل جروسي إن مثل تلك المنطقة ستضمن ألا تتعرض المحطة النووية لإطلاق نار وأنه لن يكون هناك أي قصف من هناك.

وجاء هذا الطلب بسبب العديد من التفجيرات قرب، أكبر محطة نووية في أوروبا، أمس الخميس.

ويتم تسجيل تلك الحوادث، بشكل شبه يومي، من قبل خبراء الوكالة، في محطة الطاقة، التي تحتلها روسيا، طبقا لما ذكره جروسي.

ورفض جروسي اتهامات روسية بأنه يتم تخزين أسلحة من جانب كييف، في محطات نووية أوكرانية.