أخبار دوليّة

#المملكة تدين وتستنكر الهجوم المسلح على #سفارة_أذربيجان في #إيران #عاجل

27 يناير 2023 · < 1 minute
وزارة الخارجية السعودية
وزارة الخارجية السعودية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران، مما أدّى لمقتل أحد أفراد الحماية للسفارة وإصابة آخرين.
وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية أذربيجان وشعبها الصديق في هذا المصاب، داعيةً إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.