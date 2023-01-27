إطلاق مشروع #النقل_بالحافلات في #أبها خلال عام

أعلنت هيئة تطوير منطقة عسير بالشراكة مع الهيئة العامة للنقل وأمانة المنطقة، إطلاق مشروع النقل العام للحافلات مطلع العام الميلادي القادم، وذلك في محيط أبها الكبرى "أبها ـ خميس مشيط ـ أحد رفيدة"، من خلال اعتماد 13 مساراً و55 حافلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، بحضور الشريك الاستراتيجي منظومة النقل، وأمانة المنطقة التي ستتولى تنفيذ البنية التحتية للمشروع وتشغيله وفق اشتراطات الهيئة العامة للنقل، حيث سيدخل المشروع مرحلة التشغيل مطلع العام الميلادي القادمة 2024.

ويتكون المشروع من 13 مسارًا بمسافة تبلغ 321 كم، حيث يشمل المسار 196 نقطة توقف، ويعمل به 55 حافلة يعمل على تشغيلها أكثر من 150 سائق على مدار 18 ساعة تشغيلية، وشكل فريق عمل يظم هيئة تطوير المنطقة والهيئة العامة للنقل وأمانة عسير لموائمة خصائص شبكة النقل العام مع المخططات الاستراتيجية والإقليمية في المنطقة والتأكد من ملائمتها لخصائص الطرق الحالية، وتنفيذ زيارات ميدانية للمسارات ومحطات الانتظار.