الغرامة 60 ألف ريال وحجز المركبة.. #المرور يكشف عقوبات #التفحيط #عاجل

قال المرور السعودي: إن المادة 69 من نظام المرور تنص على معاقبة مرتكب مخالفة التفحيط في المرة الأولى، بالغرامة 20 ألف ريال، وحجز المركبة 15 يومًا، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

وأضاف: في المرة الثانية، حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية 40 ألف ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

وأكد أنه في المرة الثالثة تكون العقوبة حجز المركبة وغرامة مالية 60 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة، أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.