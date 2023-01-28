محلل #طقس يتوقع دخول حالة #ممطرة وتساقط #ثلوج وسط هذا الأسبوع

قال خبير المناخ والطقس، عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ اليوم السبت النجم الثاني من نجوم الشبط هو "البلدة" شباط ثانٍ وهو ستة كواكب مستديرة خفيفة.

وأضاف أن النجم الثاني وهو الطالع الخامس من طوالع الشتاء، وأيامه 13 يوماً، أوله محرق وآخره مورِق، فيه أفضل وقت لزراعة البرسيم، ويزرع فيه البطيخ والقطن، وتنقل في آخره أفراخ النخيل، ويستمر زيادة النهار ونقصان الليل، والأيام الثلاثة الأخيرة منه جزءٌ من بذرة (الست) الصالحة لزراعة جميع الأشجار؛ يشتد فيها البرد، خاصةً إذا ما هبّت فيه رياحٌ سيبيرية أو قطبية.

يبلغ فيها متوسط درجة الحرارة الصغرى 5 درجات، كما يبلغ فيها متوسط درجة الحرارة الكبرى 19 درجة مئوية.

وتقول العامة "إذا طلعت البلدة، حممت الجعدة، وأكلت القشدة وأخذت الشيخ الرعدة، وقيل للبرد اهدأ؛ كناية عن البرد".

ويوافق "الحصيني"؛ دخول حالة ممطرة وسط هذا الأسبوع على أجزاءٍ من الشمالية والغربية والوسطى والشرقية والجنوبية واحتمال ثلوج على الشمالية وفيضانات محلية وثلوج على شرق المتوسط.