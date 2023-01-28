المملكة تدين #حرق_المصحف_الشريف في #الدنمارك.. خطوة استفزازية جديدة لمشاعر ملايين المسلمين

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، إقدام متطرفين في العاصمة الدنماركية كوبنها عن بحرق نسخ من المصحف الشريف، وذلك في خطوة استفزازية جديدة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم

وتجدد الوزارة التأكيد على موقف المملكة الرافض بشدة لكل هذه الأعمال السافرة، والتي تكررت مع الأسف في عدد من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير، دون وجود رد فعل واضح تجاه إيقاف هذه الممارسات.

وتشدد الوزارة على مطالبة المملكة لكل الحكومات الأوروبية التي وقعت فيها هذه الانتهاكات المتطرفة، بأهمية التصدي بشكل عاجل لكل هذه الممارسات التي تساهم في تأجيج الكراهية والصراع بين أتباع الأديان.