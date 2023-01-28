تويتر تطبّق سياسة جديدة لتعليق الحسابات خلال أيام

قالت شركة تويتر إنها وضعت سياسة جديدة لتعليق الحسابات تتضمن طعن صاحب الحساب على القرار، وإعادة تقييمه بموجب المعايير الجديدة لمنصة التواصل الاجتماعي من أجل إعادة تفعيل الحساب ثانية، وذلك بدءًا من أول فبراير القادم.

وأوضحت تويتر (وفقاً لوكالات أنباء) أنه وفقاً للمعايير الجديدة، التي طبقت عقب شراء الملياردير إيلون ماسك للشركة في أكتوبر الماضي، فإنه لن يتم تعليق الحسابات على تويتر إلا في حالة الانتهاكات الجسيمة أو المستمرة والمتكررة لسياسات المنصة.

وأضافت تويتر أن الانتهاكات الجسيمة تتضمن: الانخراط في محتوى أو نشاط غير قانوني، والتحريض أو التهديد بالعنف أو الأذى، والمشاركة في المضايقات التي تستهدف مستخدمين آخرين.

وأشارت تويتر إلى إنها ستتخذ من الآن إجراءات أقل حدة بالمقارنة بتعليق الحساب، مثل الحد من وصول التغريدات التي تنتهك سياساتها، أو مطالبة المستخدمين بإزالة التغريدات قبل الاستمرار في استخدام الحساب.