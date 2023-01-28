“حالتهما خطيرة”… إصابة إسرائيلين في إطلاق نار جديد بـ #القدس (فيديو) #حي_سلوان #عملية_القدس #خيري_علقم

شهدت مدينة القدس عملية إطلاق نار جديدة، أصيب خلالها إسرائيلين حالتهما خطيرة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن خدمة الإسعاف الإسرائيلية، أن شخصين أصيبا في إطلاق نار، داخل بلدة سلوان في القدس.

وقررت السلطات الإسرائيلية غلق منافذ سلوان في القدس عقب إطلاق النار وإصابة الشخصين.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أنه تم «تحييد» منفذ إطلاق النار في سلوان، مشيرة إلى أن عمره 13 عاماً فقط.

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من مقتل 10 إسرائيليين في عملية إطلاق نار على مستوطنين فى كنيس شمالي القدس، نفذها شاب فلسطيني يدعى علقم خيري.