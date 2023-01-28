ميسى يعود إلى قائمة #باريس_سان_جيرمان لمواجهة ريمس فى الدورى الفرنسي

أعلن المدرب كريستوف جالتييه، المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان، قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة نظيره ضد ستاد دي ريمس ، فى منافسات الدورى الفرنسي للموسم الحالي 2022-23.

ويستضيف فريق باريس سان جيرمان نظيره ستاد دي ريمس ، على ملعب حديقة الامراء بارك دى برانس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع من مساء غدا الأحد ضمن مواجهات الجولة 20 من الدوري الفرنسي لكرة القدم ليج 1.

وضمت قائمة باريس سان جيرمان 21 لاعباً وعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقائمة النادى الباريسي بعدما غاب عن المباراة الماضية بايس دى كاسل فى دور الـ32 من كأس فرنسا للراحة.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان كالآتي:

كيلور نافاس، أشرف حكيمي، سيرجيو راموس، ماركينيوس، ماركو فيراتي، كيليان مبابي، فابيان رويز، نيمار ، خوان بيرنات، دانيلو بيريرا، سيرجيو ريكو، فيتينها ، ريناتو سانشيز، كارلوس سولير، تيموثي بيمبيلي، ليونيل ميسي ، الشادايلي بيتشيابو، وارن زائير-إيمري، إسماعيل الغربي، هوجو إيكيتيك، جيانلويجي دوناروما.