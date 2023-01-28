روسيا: الدبابات لن تنقذ #أوروبا حال اندلاع حرب عالمية ثالثة.. والعالم سيتحول إلى رماد

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن تسليم كييف آليات مدرعة وغيرها من الأسلحة، لن يمنع الحرب العالمية الثالثة، إذا وصلت الحالة إلى حد اندلاعها.

وشدد "مدفيديف" على أن "حماية أوكرانيا لن تفيد أحداً في أوروبا، ولن تساعد العالم القديم المتهالك في تجنب العقاب ودفع الثمن".

وأضاف: "إذا اشتعلت الحرب العالمية الثالثة، فلن يتم خوضها مع كل أسف بواسطة الدبابات والمقاتلات الجوية"، محذراً من أن "العالم كله سيتحول في هذه الحالة إلى رماد"..

ووجه "مدفيديف" الانتقاد إلى السلطات البريطانية، لإصرارها على تقديم دول "الناتو" مساعدات عسكرية إلى كييف فوراً.

وواصل: "مقاتلات ومئات الدبابات وأنظمة صواريخ بعيدة المدى. هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع توسع روسيا لكنها ستؤدي مجددا لنشوب حرب عالمية".

واعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن "عدد الحمقى في مؤسسات السلطة في أوروبا لا يمكن أن يحصى لكثرته"، وفق وكالة أنباء "نوفوستي".