نونو_سانتو: أتمنى الفوز باللقب الأول مع #الاتحاد ونؤمن بأننا أبطال #السوبر_السعودي

تحدث البرتغالي نونو سانتو، مدرب فريق الاتحاد عن الاستعدادات لمواجهة الفيحاء غدًا، في نهائى لقب كأس السوبر السعودي 2023

وقال نونو سانتو، فى المؤتمر الصحفى التقديمي للمباراة، "أتمنى الفوز باللقب الأول مع الاتحاد ولا نفكر فى غياب النادى الفترة الماضية عن تحقيق البطولات، المهم بالنسبة لنا مباراة الغد، لدينا الإيمان بأننا أبطال السوبر".

وأضاف مدرب الاتحاد، "إعدادنا للمباراة النهائية كان منصباً على عمليات الاستشفاء، نظراً لضيق الوقت بين المباراة الماضية والمباراة النهائية، اليوم تدريبنا الأخير، وسنضع الطريقة المناسبة لمواجهة الفيحاء غدًا، وجميع اللاعبين جاهزون للمشاركة، وسأختار الأنسب بعد نهاية مران اليوم".

وواصل نونو سانتو، "سبق وواجهنا الفيحاء فى الدوري؛ وفزنا عليهم بثلاثية نظيفة، لكن هذه المباراة مختلفة، هى مباراة لها قصة مختلفة كونها بطابع مباريات الكؤوس، لدينا الأمل والإيمان بأننا سنفوز بالكأس".