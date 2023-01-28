ولي_العهد يحضر سباق #الدرعية_إي_بري في حلبة الدرعية

يحضر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، سباق الدرعية إي بري في حلبة الدرعية.

وانطلقت في الدرعية التاريخية يوم الجمعة جولات المحطة الثانية من بطولة العالم "أي بي بي فورمولا إي" للمرة الخامسة على التوالي في السعودية.

وعلى مدى يومين تستمر الجولتان الثانية والثالثة في 27 و28 يناير 2023 تحت مسمى سباق (كور الدرعية إي بري 2023)، ضمن منافسات الموسم التاسع من البطولة، التي تعد إحدى فعاليات موسم الدرعية 2022.

ويشارك في سباق "كور الدرعية إي بري"2023 " 22 متسابقاً يمثلون 11 فريقاً من مختلف دول العالم سيتنافسون على حلبة الدرعية التي يبلغ طولها 2.495 كلم حيث ستعتمد حلبة السباق على الإضاءة بتقنية LED، المعدة لخفض استهلاك الطاقة بنسبةٍ تصل إلى 50%.