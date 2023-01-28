برشلونة يهزم #جيرونا بهدف نظيف في #الدوري_الإسباني

حقق فريق برشلونة الإسبانى فوزا مهما على جيرونا، بهدف دون مقابل، فى المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2022-23.

وفشل الفريق الكتالونى فى تخطى دفاع جيرونا خلال الـ45 دقيقة الأولى من زمن المباراة وهز الشباك.

واضطر تشافى هيرنانديز، مدرب برشلونة، لاستبدال اللاعب الفرنسى عثمان ديمبيلى عقب تعرضه للإصابة ليشارك بيدرى بدلا منه فى الدقيقة 26 من زمن المباراة.

وفى الشوط الثانى، نجح النجم الشاب بيدرى في تسجيل هدف الفوز لصالح برشلونة ضد جيرونا، في الدقيقة 61 من زمن المباراة.

وجاء تشكيل برشلونة ضد جيرونا، كالتالى..

تير شتيجن - جارسيا - كوندي - أراوخو - ألونسو - دي يونج - بوسكيتس - جافي - رافينها - فاتي - ديمبلي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف والغريم التقليدي ريال مدريد، أما جيرونا فيحتل المركز الثانى عشر في الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة.

وتأهل الفريق الكتالونى مؤخرا إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، كما حصل على السوبر الإسباني أمام غريمه ريال مدريد.

ويغيب عن المباراة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بسبب الإيقاف، لذا اعتمد تشافي على الثلاثي أنسو فاتي وعثمان ديمبيلي ورافينيا في الهجوم.