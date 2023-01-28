إسرائيل تمنع دخول العمال الفلسطينيين من الضفة إلى مستوطنات محيط #القدس

أعلن حرس الحدود الإسرائيلي، منع دخول العمال الفلسطينيين من الضفة إلى مستوطنات محيط القدس حتى إشعار آخر.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، الجيش الإسرائيلي أعلن إغلاق المستوطنات المحيطة بالقدس أمام العمالة الفلسطينية، وفق قناة “سكاي نيوز”.

وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي تعليمات للجهات القانونية في الوزارة للاستعداد لاتخاذ إجراءات ضد عائلات المنفذين.

كما طلب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي من بلدية القدس قائمة بكل المنازل غير المرخصة للبدء بهدمها فورا.

وفي السياق، قام مستوطنون بحرق سيارات مواطنين فلسطينيين في بلدتي عقربا ومجدل بني فاضل جنوب شرقي نابلس.