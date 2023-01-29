تنبيه #عاجل من سفارة #المملكة لدى #واشنطن بشأن الاحتجاجات التي تشهدها مدينة #اتلانتا

أصدرت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية تنبيهاً مهما للمواطنين المقيمين.

وحذرت السفارة في تغريدة على "تويتر"، جميع المواطنين من خطورة الاقتراب من الاحتجاجات التي تشهدها مدينة أتلانتا.

وقالت السفارة، إنه في ضوء إعلان حالة الطوارئ في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا بسبب وجود احتجاجات، ترجو السفارة من المواطنين توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق الاحتجاجات، واتباع ما تصدره الجهات المختصة من تعليمات السلامة.

وأهابت السفارة بالجميع التواصل معها على أرقام الهواتف المعتمدة لدى السفارة في حالة الطوارئ.