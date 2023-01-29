وفاة الشاعر #محمد_بن_جرشان أحد أركان شعر المحاورة في المملكة

توفي اليوم الأحد، الشاعر السعودي محمد بن جرشان، أحد أركان شعر المحاورة في المملكة، و ستقام الصلاة عليه عقب صلاة الظهر في محافظة تربة.

وكان الشاعر محمد بن جرشان أصيب خلال الأعوام الماضية بأمراض عديدة أثر تقدمه في السن، نُقل على أثرها إلى المستشفيات في المملكة العربية السعودية، إلى أن توفاه الله يوم الأحد 29 يناير 2023.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسمًا لنعي الشاعر محمد الجرشان، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يرزق أهل الصبر والسلوان.

وولد الشاعر محمد بن جرشان في محافظة تربة حيث عرف بإلقاء شعر المحاورة بصوته الجهوري المميز.