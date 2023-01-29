مغردون يناقشون “تغطية المباني تحت الانشاء ” 

ناقش مغردون خلال الأسبوع الجاري ما عبر عنه أمير القصيم - في معرض حديثه في منتدى مستقبل العقار المقام في مدينة الرياض- عن رغبته في إزالة المباني العظم المتروكة تحت الإنشاء "بالبلدوزرات في يوم واحد" إذا لم يتخذ صاحب المشروع إجراء حيالها؛ وذلك لما تسببه من تشوه بصري للعامة وسكان المنطقة.

وتُعد المباني تحت الإنشاء المتروكة بعشوائية مظهرًا من مظاهر التشوه البصري الذي ينتج عن إهمال في أعمال الرقابة أو الصيانة أو التجاوزات من مختلف أطراف المجتمع (مقاولي البناء، الأفراد…)، لكونها مخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة، ويستحق المسؤول عنها المخالفات والعقوبات لتأثيرها السلبي على مظهر المدينة.

وحسب الخطة الموضوع لمعالجة التشوه البصري على مدى سبع سنوات، فإن الحل يكمن في تسييج هذه المباني وتغطيتها بشكل موحد، بحيث يتناسق مظهرها وألوانها في أعين السكان والمارة، كما وتحفظ المبنى بشكل مناسب لحين استكمال بنائه.