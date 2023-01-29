بعد يوم من مقتل مبتعث.. اختفاء شاب سعودي في ولاية #أوهايو الأمريكية #عاجل #عبدالله_العنزي #الوليد_الغريبي

أعلنت السلطات في ولاية "أوهايو" الأمريكية اختفاء شاب سعودي في ظروف غامضة.

ووفقاً لموقع " cleveland19" الأمريكي، فأن الشاب السعودي عبدالله العنزي، البالغ من العمر 30 عاماً، كان يمشي بصحبة أصدقائه وسط مدينة "كليفلاند" التابعة للولاية، لكنه اختفى فجأة، ما دفعهم لإبلاغ الشرطة بما حدث.

وأوضح الموقع أن الاختفاء حدث في العاشرة صباح الجمعة الماضي. ونقل عن مسؤولي الشرطة أن "العنزي" لا يتحدث اللغة الإنجليزية.

وأعلنت الشرطة بشكل رسمي أن "العنزي" مفقود، وجاري البحث عنه، داعية أي شخص يعرف أي شيء عن المذكور بأن يتصل بالطوارئ على رقم "911" أو رقم المحققين التالي: " 216-621-1234".

وقبل اختفاء "العنزي" بيوم، تعرض المبتعت الوليد الغريبي، 25 سنة، والذي كان على وشك التخرج، إلى حادث طعن في ولاية جورجيا الأمريكية، على يد فتاة، ما أدى إلى وفاته.