الفيحاء و #الاتحاد يبحثان عن أول ألقاب #كأس_السوبر_السعودى

يستضيف استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض اللقاء الذى يجمع الفيحاء والاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي، في السابعة مساء، وسيكون اللقاء منقول مباشرة على قنوات SSC الرياضية.

وتأهل الفيحاء لنهائي البطولة بعد فوزه على الهلال بهدف نظيف جاء عن طريق باولينهو، فيما صعد الاتحاد لنهائي الكأس بعد تغلبه على النصر بثلاثية مقابل هدف، سجل للاتحاد رومارينهو وعبدالرزاق حمد الله ومهند شنقيطي.

ويبحث الفيحاء والاتحاد عن اللقب الأول لبطولة السوبر السعودي فى تاريخهما حيث لم يسبق لهما تحقيق كأس السوبر، وحصلت 5 فرق على كأس السوبر السعودي ، الهلال أكثر الفرق بـ 3 بطولات (2015 ، 2018 ، 2021) والنصر ثانياً بـ بطولتين (2019 ، 2020) ، والفتح أول الفرق تحقيقاً لكأس السوبر السعودي عام 2013 ، متساوياً مع الشباب بطل (2014) والأهلي بطل لعام 2016.