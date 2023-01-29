بوجبا يظهر فى قائمة #يوفنتوس ضد مونزا بالدوري الإيطالي

كشف ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، عن قائمة اليوفي لمواجهة مونزا اليوم الأحد، على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2022-2023.

شهدت قائمة يوفنتوس ضد مونزا، على عودة بول بوجبا نجم وسط السيدة العجوز من جديد بعد إصابة قوية حرمته من النصف الأول للموسم الجاري، كما تواجد في قائمة اليوفي الصربي دوسان فلاهوفيتش بعد شفائه من الإصابة.

وضمت قائمة يوفنتوس لمواجهة مونزا في الدوري الإيطالي، 22 لاعبًا هم كالأتي:

حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو، بيرين.

الدفاع: لوكاتيلي، كوستيتش، ميريتي، رابيو، باريديس، فاجيولي، دانيلو.

الوسط: دي تشيليو، بريمر، بوجبا، ساندرو، جاتي، روجاني.

الهجوم: فلاهوفيتش، ميليك، كين، دي ماريا، سولي، جونيور.