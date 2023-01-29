يؤدي لتوقف الهاتف عن العمل تماماً.. عيب خطير يضرب “آيفون برو ماكس 14”

أبلغ عدد كبير من مستخدمي هواتف "آيفون برو ماكس 14" الجديد عن عيب غريب وخطير يؤدي إلى إصابة الهاتف بالشلل وتوقفه عن العمل تماماً.

وكشف مستخدمون في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن العطل يحدث عند شحن الهاتف، أو نقل البيانات من الهواتف السابقة، أو الاتصال بشبكة "WiFi".

وكتب أحد المستخدمين على موقع "آبل" الإلكتروني: «شحنت جهاز آيفون الخاص بي قبل أن أنام، وعندما استيقظت رأيت شاشة سوداء. حاولت النقر فوق مستوى الصوت وزر الطاقة دون جدوى. عند إجراء بحث سريع عبر الإنترنت، يواجه الآخرون أيضا هذه المشكلة. لست متأكداً حقاً مما يجب فعله بخلاف الاضطرار إلى زيارة متجر آبل لإعادة تثبيت نظام التشغيل".

وأبلغ آخرون عن توقف الهاتف أثناء الاستخدام. وكتب أحدهم: "هذا يحدث لي طوال الوقت. لم أتمكن حتى من إعادة تشغيل الهاتف لمدة ساعتين. إنه أمر مزعج وليس لدي أي فكرة عما يجب فعله".

وتحدث آخر عن مشكلة متكررة لم يتمكن موظفو "Apple Store" من حلها، قائلاً: "مع iOS 16.2، أعاني من توقف عشوائي يجبرني على إعادة تشغيل الهاتف".

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، اشتكى مستخدمون من "تجمد" الأجهزة عند فتح التطبيقات أو تشغيل الإشعارات.

وفي مذكرة داخلية حصل عليها موقع "MacRumors" الإخباري من "آبل"، اعترفت الشركة بضرورة التحقيق في الخطأ الذي حدث مع طرازات "آيفون 14"، خاصة "آيفون برو ماكس 14"، التي تجمدت عندما نقل العملاء البيانات إليها من جهاز "آيفون" قديم، مشيرة إلى أن مهندسيها "على دراية بهذه المشكلة ويحققون فيها حالياً".