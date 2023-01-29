لحظات مرعبة لانهيار صخري على طريق #الجبل_الأسود في #جازان (فيديو)

شهد طريق "الجبل الأسود" في محافظة الريث بمنطقة جازان انهياراً صخرياً كبيراً، جعل مرتادي الطريق يعيشون لحظات من الرعب.

وتداول عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، اليوم، يظهر انهياراً صخرياً على طريق في مركز "الجبل الأسود" بمحافظة الريث.

وأكد ناشروا الفيديو نجاة مرتادي الطريق من الحادث، مشيرين إلى أن الانهيار وقع قبل دقائق من وصول سياراتهم إلى الموقع.