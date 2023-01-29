بجراحة استغرقت ساعتين.. إنقاذ سبعيني من فقدان البصر في #جدة

تمكن فريق طبي داخل مستشفى العيون في جدة من إنقاذ عين مريض سبعيني، يعاني من وجود التهابات فطرية وتشوّه في القرنية.

وذكرت "صحة جدة" أن خطورة الحالة تكمن في وجود التهاب فطري في العين، الذي غالباً يحدث نتيجة دخول جسم غريب في العين خاصة الأعشاب، ما قد يؤدي إلى فقدان النظر إن لم يتم تشخيصه وعلاجه مبكراً.

وأضافت: "تم التعامل مع الحالة جراحياً على جانبين، الأول علاج الالتهاب الفطري داخل العين ثم زراعة قرنية، كون المريض يعاني أيضاً من تشوه في قرنية العين"، مشيرة إلى استغراق العملية ساعتين، وأدت نتائجها إلى تحسن النظر لدى المريض.

وشددت على قدرة مستشفى العيون في التعامل مع الحالات المتقدمة في طب وجراحة العيون، من خلال كفاءات وطنية متدربة على أحدث التقنيات الجراحية.