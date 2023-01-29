خبر حزين في #برشلونة بسبب #عثمان_ديمبلي

تلقى برشلونة الإسباني صدمة جديدة، اليوم الأحد، بشأن إصابة نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي.

وشعر ديمبلي بآلام في عضلات الفخذ اليسرى، خلال الشوط الأول من مواجهة جيرونا، أمس السبت، بعد سباق سرعة مع أرناو مارتينيز، وطلب التغيير حتى لا تتفاقم الإصابة.

وقال برشلونة في بيان مقتضب، على "تويتر": "أظهرت الفحوصات التي أُجريت مساء اليوم على لاعب الفريق الأول عثمان ديمبلي، إصابته في المستقيم الأمامي من فخذه الأيسر".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الانطباع الأول للجهاز الطبي لبرشلونة لم يكن جيدًا، وأفادت التقديرات الأولية بغيابه لمدة 3 أسابيع.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة تلقى اليوم أخبارا سيئة بشأن إصابة ديمبلي، حيث تبين أن مدة غيابه ستكون 5 أسابيع، وبالتالي سيغيب بشكل مؤكد عن مباراتي مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

وأشارت إلى أن مسؤولي برشلونة يريدون أن يتعافى ديمبلي من الإصابة بشكل كامل، ويرفضون المخاطرة بعودته سريعا إلى المباريات