أسواق_الخليج تغلق على ارتفاع مدفوعة بإبطاء رفع #الفائدة_الأمريكية

أغلقت بورصات الأسهم الرئيسية في الخليج، على ارتفاع، اليوم الأحد، بعد أن عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وذكرت الحكومة يوم الجمعة أن المقياس المفضل للبنك المركزي الأمريكي للتضخم تباطأ في ديسمبر مسجلا أدنى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2021.

وترتبط معظم عملات الخليج بالدولار الأمريكي وعادة ما تحذو السعودية والإمارات وقطر حذو الولايات المتحدة فيما يتعلق بتغيير السياسة النقدية.

وصعد المؤشر القياسي السعودي 0.2 بالمئة مدعوما بمكاسب في أسهم قطاعي الطاقة والمال، وارتفع سهم عملاق النفط السعودي أرامكو 0.3 بالمئة، كما ارتفع سهم مصرف الراجحي أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث القيمة السوقية، 1.6 بالمئة.

وصعد مؤشر بورصة قطر 0.4 بالمئة وكانت معظم الأسهم المكونة له في المنطقة الإيجابية.

وواصل بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في منطقة الخليج مكاسبه وصعد 0.9 كما واصل البنك التجاري صعوده المستمر منذ يوم الاثنين ليرتفع 2.6 بالمئة بعدما صعد 10 بالمئة يوم الخميس.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر مصر القيادي 3.7 بالمئة مسجلا أعلى ارتفاع خلال اليوم منذ نوفمبر تشرين الثاني.