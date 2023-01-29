للاستفادة منه.. عروسان يحملان البصل بدلاً من الزهور في حفل زفاف

قرر عروسان في الفلبين استبدال الزهور بالبصل، خلال احتفالهما بزفافهما، في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار البصل في البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الفلبينية، اختارت العروس ليكا بيوري نوبيس أن تحمل باقة بصل بدلاً من الزهور، وأوصت وصيفاتها بحمل أكاليل البصل.

وقالت "ليكا": "في البداية كنا نتمسك بالتقاليد الأصلية لحمل الزهور، لكن بينما كنت أتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، رأيت باقة من البصل مع لمسة من الزهور، واستشرت عريسي إذا كان بإمكاننا استخدام البصل بدلاً من الزهور".

وأضافت: "بعد الزفاف ستذبل الأزهار وينتهي الأمر برميها بعيدًا. فلماذا لا يستخدم البصل بدلاً من ذلك؟".

وقالت منسقة حفل الزفاف إنها طلبت كيسًا من البصل عبر الإنترنت.

وخصص الزوجان 15000 بيزو فلبيني (حوالي 275 دولارًا) لشراء الزهور التقليدية، قبل أن ينفقا 8000 بيزو فلبيني (حوالي 147 دولارًا) لشراء كيس البصل.