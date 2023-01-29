“مراجعة وضوابط للدعم”.. #حساب_المواطن يكشف حقيقة توقفه بعد 3 أشهر؟ #عاجل

كشف برنامج "حساب المواطن" حقيقة توقفه بعد 3 أشهر.

وسأل أحد المتابعين على "تويتر" الحساب الرسمي للبرنامج: "بعد 3 أشهر يستمر حساب المواطن و لا يتوقف؟".

وأجاب الحساب: "البرنامج لا يزال قائم، علما بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم".

وأضاف أنه "سيتم الإعلان عن نتائج هذه المراجعة، حال كان هناك أي تغيير، فور الانتهاء منها".

وفي سياق آخر، كشف الحساب خطوات إرفاق المستندات في البرنامج، والتي تبدأ بتسجيل الدخول على بوابة "حساب المواطن"، ثم الضغط على تفاصيل الطلب، ومنها الضغط على إدارة المرفقات، ثم اختر نوع المرفق، وصولاً إلى إضافة المستند والضغط على حفظ.