اليمن يعلن إنشاء “قوات درع الوطن” ويعين العميد بشير سيف قائد غُبَيْر الصبيحي قائدًا

صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد بشير سيف قائد غُبَيْر الصبيحي قائدا لقوات درع الوطن.

ونصت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

وصدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه بإنشاء وحدات عسكرية تسمى (قوات درع الوطن) وتكون احتياطي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونصت المادة الثانية من القرار أن يحدد القائد الأعلى للقوات المسلحة عدد هذه القوات ومهامها ومسرح عملياتها في أمر عملياتي يصدر عنه.

وقضت المادة الثالثة أن تلزم هذه القوات بقانون الخدمة في القوات المسلحة والقوانيين ذات الصلة وبتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة.

فيما نصت المادة الرابعة والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.