الأخبار المحلية

تحذير من #أبشر للمستفيدين من خدماتها #عاجل

متابعات - الوئام
29 يناير 2023 · < 1 minute
منصة أبشر

حذرت منصة أبشر الإلكترونية المستفيدين من خدماتها من محاولات التحايل عليهم من جهات وأشخاص بإرسال روابط مشبوهة أو توجيه دعوات عبر رسائل البريد الإلكتروني بتحديث بيانات وطلب معلومات تدعي ارتباطها بالمنصة.
وأكدت منصة أبشر أن الوصول إلى المنصة يتم فقط من خلال الرابط الرسمي ABSHER.sa أو من خلال التطبيق الرسمي.