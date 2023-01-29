تحذير من #أبشر للمستفيدين من خدماتها #عاجل

حذرت منصة أبشر الإلكترونية المستفيدين من خدماتها من محاولات التحايل عليهم من جهات وأشخاص بإرسال روابط مشبوهة أو توجيه دعوات عبر رسائل البريد الإلكتروني بتحديث بيانات وطلب معلومات تدعي ارتباطها بالمنصة.

وأكدت منصة أبشر أن الوصول إلى المنصة يتم فقط من خلال الرابط الرسمي ABSHER.sa أو من خلال التطبيق الرسمي.