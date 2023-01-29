باريس_سان_جيرمان يسقط في فخ التعادل أمام #ريمس في #الدوري_الفرنسي

سقط باريس سان جيرمان، فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1 - 1، أمام ضيفه فريق ستاد ريمس، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الأحد، على ملعب "حديقة الأمراء"، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الفرنسي

وسجل النجم البرازيلى نيمار، هدف باريس سان جيرمان، فى الدقيقة 51 من زمن اللقاء، بعد أن راوغ الحارس ووضعها فى الشباك بطريقة رائعة.

وألغت تقنية الفيديو "فار" هدفا آخر للفريق الباريسي، سجله النجم المغربي أشرف حكيمي فى الدقيقة 65، بداعى وجود تسلل.

وتعرض لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتى، للطرد فى الدقيقة 59، بعد دخوله بديلا مع بداية الشوط الثاني، ليكمل الفريق الباريسي ما تبقى من اللقاء بعشرة لاعبين.

ونجح فريق ريمس فى تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة، ليخطف نقطة ثمينة.

وحافط باريس سان جيرمان على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 50 نقطة، بينما رفع ستاد ريمس رصيده للنقطة 25 فى المركز الثاني عشر.