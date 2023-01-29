ريال_مدريد يسقط في فخ التعادل أمام #ريال_سوسيداد في #الدوري_الإسباني

تعادل فريقا ريال مدريد ضد ريال سوسيداد سلبياً خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإسباني الموسم الحالي 2022-2023.

بهذه النتيجة واصل ريال مدريد التواجد في وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة جمعها من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 3 وخسارة 2 وتسجيل 38 هدفاً وتلقي 16.

بينما تواجد ريال سوسيداد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 3 وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 28 هدفاً وتلقي 18.

بهذه النتيجة منح الفريقان نادي برشلونة هدية جديدة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه بعد انتهاء مباريات الأحد