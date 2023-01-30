طقس اليوم.. “#الأرصاد”: هطول #أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة حائل.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-45كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.