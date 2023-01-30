هل الحصول على دعم “#حساب_المواطن” يؤثر على دراسة استحقاق “#الضمان_المطور”.. “#الموارد_البشرية” تجيب #عاجل

حسمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الجدل بشأن، مدى تأثير الحصول على دعم برنامج" حساب المواطن" على دخل المُستفيد خلال دراسة استحقاق الضمان الاجتماعي المطور.

وأكدت في ردها على استفسار أحد المتابعين على "تويتر"، أن دعم "حساب المواطن" لا يحتسب ضمن دخل المُستفيد خلال دراسة استحقاق الضمان الاجتماعي المطور.

وأوضحت الوزارة، أنه يجب إضافة إعانة البرنامج كمصدر دعم عند استكمال بيانات الدخل الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور.

ولفتت إلى أنه في حال جرى التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يمكن الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة "برامج الدعم الخاصة".