محلل #طقس يتوقع : هطول #أمطار متفاوتة خلال الـ24 ساعة المقبلة على عدة مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني ، هطول أمطار متفاوتة خلال الـ 24 ساعة القادمة مع بدء الحالة الممطرة الثانية عشرة لموسم 1444 هـ.

وقال "الحصيني" في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "بداية الحالة الممطرة الثانية عشرة لموسم 1444هـ، متوقع اليوم الإثنين إن شاء الله أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة خلال الـ "24" ساعة القادمة من اليوم إلى صباح غدًا".

وأضاف "أن هذه الحالة تتزامن مع رياح نشطة مغبرة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والشمالية والمدينة وشمال حائل، بينما تكون الأمطار غزيرة وسيول شرق ضبا والوجه وأملج".

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، فرص هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة حائل.