الأرصاد تنبه أهلي #عسير و #الباحة و #تبوك.. أمطار رعدية أتربة مثارة حتى المساء

أضدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، نبيه لأهلي عسير والباحة وتبوك، من أمطار رعدية ورياح حتى المساء.

أمطار رعدية على منطقة عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الروية، تشمل مدينة أبها ومحافظتي أحد رفيدة وخميس مشيط، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

أمطار رعدية على منطقة الباحة

ونبّه المركز من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, على محافظة الحجرة, والمخواة, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً.

أتربة مثارة على منطقة تبوك

كما نبّه المركز من أتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبة انعدام في الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظتي البدع وتيماء، ومركز حالة عمار والديسة والمعظم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً.

أمطار غزيرة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة حائل، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.