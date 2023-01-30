سوريا.. مقتل 7 عناصر من ميليشيا #إيران في غارة جوية بمدينة القائم الحدودية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن أن 7 مقاتلين غير سوريين لقوا مصرعهم في غارة جوية اليوم الإثنين، حيث استهدفت قافلة لمليشيات إيران بمدينة القائم الحدودية.

وذكر المرصد نقلا عن مصادر أن 6 شاحنات تبريد دخلت المنطقة قادمة من العراق، حيث جرى استهدافها تزامنًا مع تحليق طائرات مسيرة تابعة لـ"التحالف الدولي"، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى.

وأشار أيضا في وقت سابق إلى أن سيارات تابعة لـ حزب الله اللبناني دخلت إلى الأراضي السورية عبر الحدود السورية – العراقية قرب مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي.