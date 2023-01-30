المملكة تطلق شركة #أرامكو_ديجتال باستثمارات 1.9 مليار دولار خلال 3 سنوات

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية أمين الناصر، اليوم الاثنين، عن إطلاق "أرامكو" شركة "أرامكو ديجيتال" تعنى بالقطاع الرقمي.

وقال "الناصر" إن أرامكو تنوي استثمار 1.9 مليار دولار، في القطاع الرقمي خلال السنوات الثلاث القادمة، بحسب قناة "الشرق بلومبيرغ".

وفي يونيو الماضي، دشّنت أرامكو السعودية وشركة "كوجنايت"، مشروعهما المشترك شركة كنتكست لدعم التحول الرقمي الصناعي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل.

وذكرت أرامكو في بيان، أن "كنتكست" ستقدم خدمات التحول الرقمي التي تدعمها الحلول السحابية المتقدمة والبرامج الصناعية الرائدة.

وتهدف هذه الحلول والخدمات إلى مساعدة شركات القطاعين العام والخاص على ضمان مستقبل البنية الأساسية لبياناتها، وزيادة الإيرادات، وخفض التكاليف، وتقليل المخاطر مع تعزيز الاستدامة التشغيلية والأمن.

وفي مايو الماضي تجاوزت القيمة السوقية لشركة "أرامكو" السعودية، وهي أكبر شركة نفط في العالم، شركة "أبل" الأمريكية، ليصبح عملاق النفط السعودي أكبر شركة مدرجة في العالم.

واستفادت شركة "أرامكو" السعودية من ارتفاعات أسعار النفط خلال العام الماضي؛ بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.