تجهيز 14 مركز إسعاف لمواجهة تقلبات الطقس المتوقعة في #الجوف

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة الجوف جاهزية جميع مراكز الإسعاف التابعة للفرع، والبالغ عددها 14 مركزاً.

وقال مدير عام الفرع، الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي، إن رفع مستوى التأهب يأتي بناء على ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد بإحتمالية حصول تقلبات جوية مختلفة، تبدأ من اليوم الاثنين وحتى نهاية الأسبوع، مؤكداً على الاستعداد التام لأي حالات قد تستجد وتحتاج التدخل السريع.

ويعمل فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف على الاستجابة السريعة للتوقعات التي يصدرها المركز الوطني للأرصاد، ليواكب الفرع كل ما يستجد من تحذيرات وتقلبات جوية قد تشكل خطورة على المواطنين والمقيمين من سالكي الطرق والمتنزهين.