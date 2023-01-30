جونسون: #بوتين هدد بضربة صاروخية على #بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدده بضربة صاروخية خلال مكالمة هاتفية قبل غزو أوكرانيا.

وأوضح جونسون، في حديث ضمن فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أن الرئيس الروسي سأله عن احتمالات انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورد جونسون بأن هذا لن يكون "في المستقبل المنظور".

ووصف جونسون المكالمة بأنها كانت "طويلة جدا" و"الأكثر استثنائية" في فبراير شباط 2022 وتبعتها زيارته إلى كييف حين كان رئيسا لوزراء بريطانيا.

وقال جونسون "لقد هددني في وقت ما، وقال ’بوريس، لا أريد أن أؤذيك لكن، بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة فقط’ أو شيء من هذا القبيل".

ومضى جونسون "لكنني أعتقد أنه، من خلال النبرة الهادئة التي استخدمها وعدم الاكتراث الذي بدا عليه، كان يناور فحسب محاولاتي لحمله على التفاوض".

وانحدرت العلاقات بين موسكو ولندن إلى أدنى مستوى منذ عقود حتى قبل غزو روسيا لأوكرانيا بعد تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال في مدينة سالزبوري البريطانية عام 2018.