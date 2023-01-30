بلينكن: العمل ضد تصرفات #إيران في المنطقة “ضرورة”

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أهمية العمل ضد تصرفات إيران في المنطقة، موضحًا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال:إن إجراء الانتخابات في ليبيا هذا العام هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق من أجل حل دائم في البلاد.

وبين بلينكن أن حقوق الإنسان كانت إحدى القضايا في صدارة جدول أعمال المحادثات التي أجراها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته للقاهرة اليوم الاثنين.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل تشجيع القاهرة على اتخاذ مزيد من التحركات بشأن حقوق الإنسان بما في ذلك إطلاق سراح المزيد من السجناء السياسيين وإصلاح نظام الاحتجاز على ذمة القضايا.

وذكر خلال مؤتمر صحفي مع شكري أن إجراء انتخابات في ليبيا هذا العام هو المسار الوحيد القابل للتطبيق من أجل حل دائم في البلاد.