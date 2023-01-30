تراجع #أسعار_الذهب مع ترقب اجتماعات #بنوك_مركزية

تراجعت أسعار الذهب بصورة طفيفة خلال تعاملات الإثنين مع توجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع نحو اجتماعات البنوك المركزية الرئيسية.

ومن المقرر أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه غدًا وينتهي الأربعاء، مع توقعات برفع الفائدة 25 نقطة أساس، بعد رفعها 50 نقطة أساس في ديسمبر.

في حين من المتوقع أن يرفع كل من المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية عند اجتماعهما في اليوم التالي من صدور قرار الفيدرالي الأمريكي.

وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل 0.14% أو 2.8 دولار عند 1942.8 دولار للأوقية، واستقر سعر التسليم الفوري عند 1927.23دولار للأوقية، في تمام الساعة 01:34 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بينما ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنسبة 0.95% إلى 23.85 دولار للأوقية، وتراجع السعر الفوري للبلاتين بنسبة 0.29% عند 1012.76 دولار، وارتفع البلاديوم 0.71% عند 1631.75 دولار.